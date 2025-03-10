На Житомирщине в ДТП погибли три человека, еще четверо пострадали: появились подробности. Фото

В субботу, 8 марта, на Житомирщине, вблизи города Коростышева произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три молодых человека. Еще четыре человека пострадали.

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Об этом сообщили в ГУ НП Житомирской области 10 марта. В настоящее время идет установление всех причин и обстоятельств происшествия в рамках уголовного производства.

"По предварительным данным около 12:55 на автодороге произошло столкновение автомобиля Audi Q5, двигавшегося в направлении г. Киева, и Chery Kimo, водитель которого, двигаясь из г. Коростышева, выполнял маневр. К сожалению, в результате столкновения погибли трое пассажиров автомобиля Chery Kimo: 18-летняя жительница г. Коростышева, а также 19-летний парень и 18-летняя девушка, жители г. Киева", – говорится в сообщении.

Водитель этого же транспортного средства, 21-летний житель Черкасщины, с травмами был госпитализирован. Медицинская помощь была оказана 18-летней пассажирке и 22-летнему пассажиру "Chery Kimo".

Травмы получил и пассажир "Audi Q5", 35-летний житель г. Киева, он находится на амбулаторном лечении.

По информации правоохранителей, идет установление всех причин и обстоятельств происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Правонарушение предусматривает наказание в виде заключения сроком от 5 до 10 лет.

Полицейские неоднократно просят водителей быть внимательными во время движения: соблюдать безопасную дистанцию и скорость.

"Пользуйтесь ремнями безопасности и контролируйте их использование вашими пассажирами. Помните, что от вас зависит жизнь и здоровье многих участников дорожного движения!" – отмечено в сообщении.

Напомним, 7 марта, в Подольском районе Киева, вблизи Почтовой площади, произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии один человек погиб, а еще один был травмирован. Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 марта, в Стрыйском районе, Львовской области, на трассе Киев – Чоп столкнулись пассажирский автобус и грузовик. В результате ДТП водитель автобуса погиб на месте, 16 человек получили травмы, среди них четверо детей. Водитель грузовика и 15 пассажиров автобуса с телесными повреждениями были доставлены в медицинские учреждения.

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