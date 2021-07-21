Во Львове 25-летний сын до смерти избил собственную мать

Во Львове задержали 25-летнего парня, которого подозревают в убийстве собственной матери. По данным правоохранителей, женщина была избита до смерти.

Как сообщается на сайте ГУ НП Львовской области, преступление было совершено 20 июля около 2:30 в одной из квартир на улице Днепровской. Погибшей было 48 лет.

Следователи выяснили, что ночью между сыном и матерью возник бытовой конфликт, во время которого парень нанес женщине многочисленные удары руками и ногами. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Тело погибшей направлено на экспертизу.

Подозреваемого задержали, скоро суд должен избрать ему меру пресечения.

Расследование ведется по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Парню грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве женщина убила своего зятя. Позднее выяснилось, что 50-летняя женщина вместе с дочерью пыталась замести следы преступления.