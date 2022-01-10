На Закарпатье у аэроплана во время приземления взорвался бензобак: пострадал 23-летний парень

В субботу, 8 января, в Закарпатской области во время аварийного приземления аэроплана произошел взрыв бензобака. В результате происшествия пострадал 23-летний местный житель.

По предварительным данным, авария случилась в поле возле села Терновое Тячевского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Закарпатской области.

О происшествии спасателям сообщил дежурный врач приемного отделения Тячевской центральной районной больницы, куда и доставили потерпевшего. У мужчины диагностировали ожоги 3 степени всего тела. На данный момент он находится в реанимационном отделении.

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Причины аварии и обстоятельства происшествия не уточняются. В ГСЧС сообщили, что спасатели не привлекались к ликвидации последствий аварийной посадки аэроплана.

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