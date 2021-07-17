На Николаевщине упал и загорелся вертолет: есть погибшие. Фото

В субботу, 17 июля, возле села Зайвое Николаевской области упал вертолет МИ-2 и загорелся. В результате происшествия два человека погибли.

Пожар охватил 6 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Во время полета на вертолете МИ-2 находилось два человека, которые в результате авиакатастрофы погибли. Спасатели локализовали пожар в 05:15, а в 06:35 – ликвидировали.

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Для установления обстоятельств чрезвычайной ситуации дополнительно привлечено оперативную группу ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области и сотрудников полиции.

Отмечается, что к месту происшествия направлены отделения 21 государственной пожарно-спасательной части и аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины.

Напомним, ранее в Польше вертолет с украинцами на борту рухнул в озеро Талты в Варминско-Мазурском воеводстве. В крушении пострадали три человека. Больше всего пострадала женщина. Ее с повреждением позвоночника доставили в больницу в Гижицко, а 17-летнюю дочь также с поврежденным позвоночником вертолетом доставили в Ольштын.

Как сообщал OBOZREVATEL, на российском полуострове Камчатка утром, 6 июля, упал самолет Ан-26. На борту находилось 22 человека, среди них один ребенок и шесть членов экипажа. По предварительным данным, все они погибли.