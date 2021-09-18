В Херсоне домашний алабай напал на 8-летнюю девочку: ребенок в реанимации

В Херсоне собака породы алабай искусала ребенка. 8-летняя девочка попала в больницу в тяжелом состоянии.

Знакомая семьи пострадавшей Ольга Братан написала в Facebook, что инцидент случился 16 сентября. Предварительно – на улице 3-й Рыбной.

Школьница пошла в гости к соседской девочке, где на нее и напал пес. Предварительно, у животного даже нет своего вольера и подруга 8-летней девочки не подумала о том, чтобы закрыть где-то собаку.

Ребенок получил серьезные рваные раны. "Девочка в реанимации, потеряла много крови, перенесла операцию", – написала знакомая, попросив о помощи.

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По информации местных Facebook-сообществ, маленькая пациентка находится в реанимационном отделении детской областной больницы Херсона.

У ребенка якобы прокушены кости правого предплечья. На голове, шее и руках среднеазиатская овчарка оставил рваные раны.

В сети разгорелась дискуссия, что нужно сделать с собакой. Некоторые придерживаются радикальных мер – что питомца нужно усыпить.

Другие пользователи против этого. Они уверены, что животное просто защищало свой двор, а ситуацию должны были предупредить владельцы алабая.

Напомним, что ранее в Херсоне волонтеры нашли кошку, которой неизвестные набили на ушах тату с нацистскими символами. Неравнодушные хотят отдать бездомного хвостатого в добрые руки.

Как писал OBOZREVATEL, в Василькове под Киевом жительница одной из многоэтажек устроила подпольный приют для животных. Предварительно, в ее жилище нашли 28 котов и 41 собаку.