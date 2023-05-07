На Закарпатье капитан полиции влетел в авто депутата: погибли три человека, женщина с детьми попали в реанимацию

В Закарпатской области 7 мая на дороге между городом Хуст и селом Сокирница произошло смертельное ДТП. Участниками аварии стали капитан полиции и местный депутат.

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В дорожно-транспортном происшествии погибли три человека, также есть раненые (в том числе несовершеннолетние). Об этом сообщил в Telegram-канале журналист Виталий Глагола.

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Столкновение произошло около 18:30 воскресенья. Предварительно, водитель Mercedes-Benz – капитан полиции из отдела по борьбе с наркотиками – нарушил правила дорожного движения.

Автомобиль влетел в Range Rover, которым управлял депутат Виноградовской территориальной громады.

Погибли водитель Mercedes-Benz и его пассажир, а также водитель Range Rover. Жена и дети последнего, которые тоже находились в авто, госпитализированы. За их жизнь борются в реанимации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье случилось дорожно-транспортное происшествие, участником которого стал пьяный водитель. Он на скорости врезался в припаркованное авто, принадлежащее брату известного волонтера Даниила Щербакова.

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