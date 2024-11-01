На Закарпатье 4-летний мальчик утонул во время отдыха: полиция начала расследование

В населенном пункте Косонь в Закарпатской области 4-летний мальчик утонул в водоеме на территории одного из комплексов отдыха. Ребенок отдыхал в заведении вместе с родителями.

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Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области. Трагедия произошла в четверг, 31 октября. Правоохранители получили вызов около 15:13.

"Сегодня в 15:13 на линию "102" поступило сообщение от работников экстренной медицинской помощи о несчастном случае в одном из оздоровительных комплексов села Косонь, что на Береговщине. Во время отдыха в одном из водоемов утонул 4-летний мальчик", – сказано в сообщении.

Сотрудники Береговского районного отдела полиции и специалисты криминалистической лаборатории ГУНП в Закарпатской области прибыли на место происшествия, где проводились неотложные следственные действия.

Правоохранители отметили, что сейчас устанавливается, надлежащим ли образом персонал оздоровительного заведения выполнял свои должностные обязанности и соответственно ли среагировал на чрезвычайную ситуацию. Также проверяется выполнение родителями своих обязанностей по уходу за ребенком.

В полиции по данному факту открыто два уголовных производства – по п. 2 ч. 2 ст. 115 (Преднамеренное убийство лица, которому не исполнилось 14 лет) и ч. 3 ст. 135 (Оставление в опасности, повлекшее смерть) Уголовного кодекса Украины.

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