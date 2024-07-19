В Харьковской области ребенок утонул в заминированной реке: поиски длились две недели

На Харьковщине ребенок утонул на заминированном участке реки Северский Донец. Тело обнаружили водолазы-саперы только на 14-й день поисков в трех километрах от места исчезновения.

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Об этом 18 июля сообщил Межрегиональный центр гуманитарного разминирования и быстрого реагирования. Трагедия произошла на заминированной местности на территории деоккупированной Балаклейской громады.

Водолазы обследовали 1,8 га дна реки. Они проплывали ее каждый день в надежде обнаружить пропавшего ребенка.

"Каждый вечер проходим на лодке поверхность акватории. Это примерно 20 кв. км. Поиски усложняют скоростное течение и засоренность прибрежной полосы", – рассказал начальник отделения подводного разминирования Богдан Шевченко.

Тело ребенка обнаружили в трех километрах от места, где утонувшего видели последний раз, и в 15 метрах от берега.

"На 14-й день поиска водолазами был обнаружен и изъят на берег ребенка. От места инцидента – три километра, от берега – 15 метров", – сказал Богдан Шевченко.

Он призвал разрешать отдыхать детям только под наблюдением взрослых на обследованных авкваториях и, самое главное, помнить – отдых должен быть безопасным.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Дудари на Киевщине во время отдыха у пруда утонул четырехлетний ребенок. Ребенок зашел в воду без присмотра взрослых.

Напомним также, только за прошле выходные на водоемах Украины утонули 66 человек, включая десятерых детей. Больше всего случаев утопления было зафиксировано в Киевской, Черкасской и Днепропетровской областях.

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