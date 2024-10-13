На Волыни в ДТП погибла женщина, пострадал 9-летний ребенок: появились подробности. Фото

В Волынской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием кроссовера Mercedes-Benz и легкового автомобиля ЗАЗ "Славута". В результате столкновения погибла 35-летняя женщина.

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Ранения получил девятилетний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Волынской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 12 октября, около 12 часов, в селе Чаруков. По предварительным данным, 22-летняя водитель Mercedes-Benz, совершая обгон в запрещенном месте, допустила столкновение с автомобилем ЗАЗ.

На месте происшествия погибла 35-летняя жительница Луцка, которая находились за рулем "Славуты". Телесные повреждения получила и 9-летняя пассажирка этого же транспортного средства.

На месте происшествия работали следователи Главного управления Национальной полиции Волынской области. Уже начато уголовное производство по ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим смерть. В ходе досудебного расследования будут выяснены все обстоятельства ДТП.

Напомним, в Черкассах 12 октября на проспекте Химиков произошла смертельная авария. Автомобиль столкнулся с электроопорой, после чего водителя выбросило из машины, он погиб на месте.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области после обеда 11 октября произошло смертельное ДТП. Hyundai Accent столкнулся с Toyota Camry, выехав на встречную полосу. Виновник погиб на месте, пострадали жена и четырехлетний сын водителя второго автомобиля.

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