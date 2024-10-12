Автомобиль разорвало на запчасти: в Ривненском районе произошло смертельное ДТП. Фото и видео

В Ривненской области после обеда 11 октября произошло смертельное ДТП. Hyundai Accent столкнулся с Toyota Camry, выехав на встречную полосу.

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Виновник столкновения погиб на месте, пострадали жена и четырехлетний сын водителя второго автомобиля. Подробности рассказали в полиции Ривненской области.

"Установлено: водитель автомобиля Hyundai Accent, 61-летний житель Донетчины, на суженном участке дороги не учел дорожную обстановку, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с легковым автомобилем Toyota Camry под управлением 34-летнего жителя столицы. От удара Hyundai кювет и врезался в дерево. Его водитель погиб на месте", – говорится в сообщении.

Медицинская помощь понадобилась также двум пассажирам Toyota: 31-летней жене водителя и их четырехлетнему сыну. Потребности в госпитализации обоих не было.

Сам водитель Toyota в ДТП не пострадал.

"Согласно с осмотром на состояния опьянения был трезв", – добавили в региональной полиции.

Напомним, ранее стало известно, что в Буковине в ДТП пострадала 7-летняя девочка. Виновница аварии скрылась с места. Однако ее разыскали и заключили под стражу.

Также сообщалось, что в Киевской области водитель легковушки протаранил грузовик. После этого он скрылся с места ДТП, а дома напился.