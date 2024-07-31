Отравил сожительницу ради денег и автомобиля: полицейские Киева задержали злоумышленника. Фото и видео

В Киеве правоохранители задержали 67-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве сожительницы. Злоумышленника в течение нескольких месяцев травил женщину ради ее денег и автомобиля.

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Об этом сообщили в пресс-службах столичной полиции и Киевской городской прокуратуры. Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.

"Мужчина прожил с женщиной около 15 лет, из которых последние три месяца травил ее химическими веществами, подсыпая в пищу и напитки. После смерти женщины злоумышленник пытался присвоить ее квартиру, а когда это ему не удалось – забрал автомобиль погибшей и около 20 тысяч долларов и переехал в Волынскую область", – рассказали правоохранители.

Как отметили в прокуратуре, 60-летняя киевлянка последний год своей жизни все время болела. Перед смертью женщина фактически была прикована к кровати – у нее набухали руки и ноги, выпадали волосы, не было сил и аппетита. Всего за год совершенно здоровый человек превратился в тяжело больного – дважды находился в больницах, впрочем, только возвращался домой, его самочувствие ухудшалось.

Причиной такого состояния женщины врачи называли токсический гепатит, однако вызвавшую внезапную болезнь, объяснить не могли. Во все это время рядом с ней находился ее гражданский муж. Впоследствии экспертиза показала, что причиной смерти женщины стала болезнь печени, вызванная отравлением химическим веществом, которое ей подсыпали в пищу.

Следователь сообщил задержанному о подозрении за совершение умышленного убийства по корыстным мотивам и незаконное завладение транспортным средством. Суд избрал ему меру пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, прокуратура добилась справедливого приговора по резонансному делу по смертельному избиению пешехода в центре Киева. Виновного осудили за умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, что привело к смерти мужчины, а не за убийство по неосторожности, как решил суд первой инстанции.

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