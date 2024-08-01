На праздновании дня рождения убила именинника: в Киеве будут судить злоумышленницу. Фото

В Киеве будут судить женщину, которая на праздновании дня рождения убила именинника. Во время конфликта она ударила погибшего ножом в шею, после чего скрылась.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обвиняемой грозит до 15 лет лишения свободы.

"В сентябре прошлого года в полицию Киева поступило сообщение от врачей о том, что на улице в Оболонском районе во время реанимационных мероприятий скончался гражданин с ножевым ранением. На месте происшествия правоохранители выяснили, что во время празднования дня рождения между мужем и гостей развязалась ссора. В ходе конфликта 56-летняя местная жительница ударила 66-летнего именинника ножом в шею, после чего скрылась. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия", – рассказали в пресс-службе.

Досудебное расследование по факту умышленного убийства завершено, а обвинительный акт направлен суду для рассмотрения дела по существу. Злоумышленница находится под стражей.

Напомним, прокуратура добилась справедливого приговора в резонансном деле по смертельному избиению пешехода в центре Киева. Виновного осудили за умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, что привело к смерти мужчины, а не за убийство по неосторожности, как решил суд первой инстанции.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали 67-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве сожительницы. Злоумышленника в течение нескольких месяцев травил женщину ради ее денег и автомобиля.

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