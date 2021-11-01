На Волыни столкнулись BMW и Volkswagen: два человека погибли, трое получили травмы. Фото
Масштабная авария 31 октября произошла под Луцком в Волынской области. Там в селе Гаразджа после столкновения двух автомобилей погибли два человека.
Еще трое пострадавших были госпитализированы. О трагедии сообщает издание Zaxid.net (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
В пресс-службе полиции региона отметили, что трагедия развернулась возле детского лагеря в селе Луцкого района. На автодороге столкнулись BMW и Volkswagen, одно из авто взлетело на обочину.
Возраст погибших и пострадавших правоохранители не сообщили, добавив, что обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. На месте работали следователи, спасатели и медики скорой.
Отметим: с 1 ноября в Украине вступила в силу новая редакция Правил дорожного движения. На дорогах появятся новые разметки и дорожные знаки, изменятся правила остановки и стоянки, будут диагональные пешеходные переходы, а также общие дороги для автомобилей и велосипедистов. Обо всех нововведениях, которые ждут украинцев, читайте в материале.
Как сообщал OBOZREVATEL:
31 октября на Полтавщине в ДТП столкнулись Ford Transit и два грузовика марок Renault и DAF. В результате пострадали пять пассажиров буса, в том числе трое детей.
В этот же день на Броварском проспекте в Киеве произошло столкновение сразу семи транспортных средств, среди которых маршрутка. Авария попала на видео.