На Полтавщине произошло масштабное ДТП, среди пострадавших трое детей. Фото

Утром 31 октября на трассе Киев – Харьков в Полтавской области столкнулись бус с пассажирами и два грузовика. В результате масштабного ДТП в больницу попали пятеро пострадавших, в том числе дети.

Авария произошла возле поворота в село Зеленковка Чутовской поселковой общины Полтавского района. Об этом информирует отдел коммуникации полиции региона (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По данным правоохранителей, на автодороге столкнулись бус Ford Transit, грузовики Renault и DAF. Пострадали в аварии пять пассажиров первого автомобиля.

Речь идет о двух женщинах, 1983 и 1987 годов рождения, а также трех несовершеннолетних детях – 2014, 2009, 2015 г. р. Их с травмами разной степени тяжести доставили в больницу.

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О травмировании водителей буса и грузовиков не сообщается. На месте происшествия работали следственно-оперативная группа полиции, спасатели ГСЧС и бригада медиков скорой помощи.

По факту автопроисшествия возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Это нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее телесные повреждения средней тяжести у пострадавших.

Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа (двести-пятьсот необлагаемых минимумов доходов граждан), до двух лет исправительных работ, шести месяцев ареста или до трех лет заключения, одновременно с лишением права управлять авто (на срок до 3 лет) или без него.

Но пока следствие по делу продолжается, правоохранители Полтавщины устанавливают все обстоятельства и причины масштабной аварии.

Напомним: с 1 ноября вступает в силу новая редакция Правил дорожного движения. На дорогах Украины появятся новые разметки и дорожные знаки, изменятся правила остановки и стоянки, будут диагональные пешеходные переходы, а также общие дороги для автомобилей и велосипедистов.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Броварском проспекте в Киеве 31 октября столкнулись сразу семь авто. Среди них была маршрутка общественного транспорта, о пострадавших информация уточнялась.