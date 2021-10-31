В Киеве произошло масштабное ДТП с участием маршрутки. Видео и первые подробности

В воскресенье днем, 31 октября, в Киеве произошла масштабная авария на Броварском проспекте. На дороге столкнулись сразу семь автомобилей.

Среди пострадавших транспортных средств была и маршрутка, которая оказалась на обочине. Об этом сообщили в Telegram-канале "Киев Оперативный" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Информация о том, есть ли в результате ДТП пострадавшие, уточняется. Все детали и причины массового столкновения машин устанавливаются.

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Добавим: по официальным данным патрульной полиции Украины, за первые девять месяцев 2021 года в стране произошло уже 137 286 ДТП. В результате этих аварий погибло 2 225 человек, а еще 22 200 понадобилась медицинская помощь.

Из-за результате превышения скорости в Украине с января по октябрь произошло 1 645 ДТП, которые стали причиной смерти 106 граждан. Еще 515 были травмированы.

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