На Волыни столкнулись Audi и ВАЗ: погибла женщина, пятеро травмированных. Фото

В субботу, 20 июля, на автодороге Ковель – Любомль в Волынской области столкнулись автомобили Audi и ВАЗ. В результате ДТП погибла одна женщина, еще пять человек получили ранения, из них две женщины и трое детей.

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Об этом сообщили в Telegram полиции Волынской области. Отмечается, что всех пострадавших оперативно доставили в больницу.

В полиции добавили, что наряд группы реагирования прибыл мгновенно на место происшествия, поскольку патрулировал неподалеку. Полицейские оказали помощь пострадавшим и вызвали скорую. Детали аварии устанавливаются.

Напомним, во Львове 18 июля произошло масштабное ДТП с участием маршрутки, которая столкнулась с легковыми автомобилями и врезалась в электроопору. В результате аварии девять человек получили травмы. Как выяснили правоохранители, водителю маршрутного автобуса "БАЗ", 64-летнему жителю Львовского района, стало плохо во время движения, из-за чего он потерял контроль над транспортом.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 17 июля в селе Давыдов на Львовщине произошло масштабное ДТП. Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком, в результате чего погибли четыре человека. Еще семь человек, среди которых 4-летний мальчик, получили травмы.

– 16 июля в Червонограде Львовской области женщина на велосипеде спровоцировала дорожно-транспортное происшествие. Очевидцы говорят, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения, ее задержали правоохранители.

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