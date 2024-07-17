Авто вылетело в кювет: на Львовщине пьяная велосипедистка привела к ДТП. Фото

В городе Червоноград на Львовщине 16 июля женщина на велосипеде спровоцировала дорожно-транспортное происшествие. Очевидцы говорят, что она была в состоянии алкогольного опьянения, ее задержали правоохранители.

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Об этом сообщил в Facebook депутат Червоноградского районного совета, руководитель ОО "Дорожный контроль Запад" Александр Климов. Он также опубликовал несколько фотографий с места аварии.

По его словам, пьяная женщина на велосипеде внезапно выехала на проезжую часть прямо перед автомобилем. Водитель отвернул авто, чтобы избежать столкновения, и то слетело в кювет.

Авария произошла перед знаком въезда в город. Автомобиль, оказавшись в кустах, получил повреждение. О состоянии водителя уточнений нет.

Климов лишь добавил, что правоохранители нашли виновницу ДТП и увезли ее на освидетельствование в медицинское учреждение.

Согласно данным сервиса Опендатабот, с начала 2024 года в Украине произошло рекордное количество аварий на дорогах, пишет VisitUkraine. В частности, с января по апрель этого года количество ДТП с пострадавшими превысило показатели прошлых трех лет: на дорогах Украины произошло 6475 таких аварий. Среди причин, почему люди страдали в авариях, управление в нетрезвом состоянии составляет 3,9%.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 июля на трассе Львов – Тернополь столкнулись рейсовый автобус и легковушка. В результате аварии от полученных травм погиб водитель автомобиля Subaru.

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