На Львовщине произошло ДТП с участием грузовика и рейсового автобуса: четыре человека погибли. Фото

На Львовщине в селе Давыдов утром 17 июля произошло масштабное ДТП. Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком, вследствие чего погибли четверо человек. Еще семь человек, среди которых 4-летний мальчик, получили травмы.

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Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, сообщение об аварии поступило в Службу спасения в 10:20. Чрезвычайники прибыли на место.

Используя специальный инструмент, они деблокировали пассажиров автобуса и водителя.

На месте прибыли психологи Львовщины для поддержки родственников погибших.

Причины и обстоятельства происшествия выясняют правоохранители, отметили в ГСЧС.

Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич, ссылаясь на данные очевидцев, сообщил, что погибли пять человек, однако впоследствии уточнил, что, согласно официальным данным, авария в селе Давыдов унесла четыре жизни.

В частности, на месте погибли водитель фуры и три пассажира автобуса. Водитель автобуса и шесть пассажиров маршрутки, среди которых 4-летний мальчик, получили телесные повреждения и доставлены в больницу, информировал Зинкевич.

Трасса Львов – Ивано-Франковск перекрыта в обе стороны.

Отметим, по данным Патрульной полиции, с 1 января по 31 мая 2024 года в Украине на подконтрольной правительству территории произошло 8739 ДТП (в 2023 году за аналогичный период – 8045).

Вследствие этих аварий погибли 1057 человек (за аналогичный период 2023 года – 1065), еще 10 тыс. 918 человек травмированы (за аналогичный период 2023 года – 9948).

Как сообщал OBOZ.UA, в Червонограде на Львовщине накануне велосипедистка спровоцировала ДТП, внезапно выехав на дорогу прямо перед автомобилем. Водитель пытался избежать столкновения, из-за чего машина слетела в кювет. Очевидцы говорят, что виновница аварии была в состоянии алкогольного опьянения, ее задержали.

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