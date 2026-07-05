На Волыни произошло ужасное ДТП с участием мотоцикла: двое погибших, шестеро пострадавших. Фото

В Волынской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием легковых автомобилей и мотоцикла. В результате аварии погибли водитель и пассажир автомобиля ВАЗ.

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Еще шестеро людей получили травмы. Об этом сообщили в полиции Волынской области.

Обстоятельства ДТП

По информации правоохранителей, дорожно-транспортное происшествие произошло около 01:00 ночи 5 июля в селе Новый Двор. Водитель транспортного средства ВАЗ, 1996 года рождения, во время движения столкнулся с припаркованной легковушкой. От удара Volkswagen отбросило на проезжую часть, где с ним столкнулся мотоциклист.

В результате аварии погиб водитель и пассажир ВАЗ. Еще четверо пассажиров попали в больницу. Это жители Ковельского района: три девушки 2008, 2008, 2004 годов рождения и мужчина 1997 года рождения. Также в результате аварии травмы получили водитель и пассажирка мотоцикла.

В полиции уточнили, что водитель ВАЗ был в состоянии опьянения, по остальным лицам информация устанавливается. Более подробные обстоятельства устанавливает следственно-оперативная группа полиции, работавшая на месте происшествия всю ночь и продолжающая документирование последствий и установление обстоятельств.

Главные истории дня

Напомним, утром 4 июля в Николаевской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса и грузовика. Вследствие аварии погибли 12 человек, еще 6 людей получили ранения разной степени тяжести.

Как сообщал OBOZ.UA, в поселке Квасилов Ровенской области произошло страшное дорожно-транспортное происшествие с жертвами. На железнодорожном переезде поезд на полной скорости сбил рейсовый автобус "Ровно – Здолбунов".

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