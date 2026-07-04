На Николаевщине маршрутка столкнулась с грузовиком: 9 человек погибли, 8 пострадали. Фото и видео

Утром 4 июля в Николаевской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса и грузовика. Вследствие аварии погибли 9 человек, еще 8 людей получили ранения разной степени тяжести.

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ДТП случилось на автодороге М-14 "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" между селами Красное и Нечаяное. Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Подробности жуткого ДТП

По информации правоохранительным органов, сообщения о дорожно-транспортное происшествии на одесской трассе начали поступать в полицию 4 июля около 7:40.

В полиции рассказали, что водитель маршрутного микроавтобуса Mercedes Sprinter, который двигался со стороны Одессы в Николаев с пассажирами, допустил выезд за пределы проезжей части. После этого автобус перевернулся и влетел на встречную полосу для движения транспорта, где произошло столкновение с грузовым транспортным средством Volvo.

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Главные истории дня

На месте дорожно-транспортного происшествия работают следователи отдела расследования преступлений, совершенных на транспорте следственного управления областного главка полиции. Инспекторы патрульной полиции осуществляют регулирование дорожного движения и обеспечивают безопасность других участников.

Также правоохранители обратились к гражданам, владеющих любой информацией об обстоятельствах ДТП, обратиться по телефонам: (050) 013 01 48 или на спецлинию 102.

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