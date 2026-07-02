В Ровенской области произошло столкновение маршрутки и поезда: четыре человека погибли, есть пострадавшие. Фото и видео

В поселке Квасилов Ровенской области произошло страшное дорожно-транспортное происшествие с жертвами. На железнодорожном переезде поезд на полной скорости сбил рейсовый автобус "Ровно—Здолбунов".

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области. В результате аварии четыре человека погибли, 13 получили ранения.

Что известно

По данным правоохранителей, авария произошла в четверг, 2 июля, около 13:55 в поселке Квасилов. На месте до сих пор работают спецслужбы, судмедэксперты, врачи и полицейские, которые устанавливают обстоятельства трагедии.

"На данный момент известно о трёх погибших. Кроме того, есть пострадавшие, им оказывается необходимая медицинская помощь", – говорится в сообщении.

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По данным ГСЧС, число погибших возросло до четырёх, а число пострадавших уже достигло 13. В настоящее время с ними работают медики.

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