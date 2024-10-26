На Волыни погиб студент, на которого упали футбольные ворота: подробности трагедии

Полиция Волыни расследует уголовное производство по факту смерти 17-летнего молодого человека. На юношу упали футбольные ворота, и через двое суток он скончался в больнице.

Видео дня

Как рассказывают местные правоохранители, трагедия произошла 23 октября в поселке Локачи Владимирского района. Парень в перерыве между занятиями "при выполнении упражнения на незакрепленных футбольных воротах упал и получил тяжелые телесные повреждения".

В полиции по этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 137 Уголовного кодекса. Речь идет о невыполнении профессиональных или служебных обязанностей по охране жизни и здоровью несовершеннолетних, повлекшими смерть человека.

"Сейчас следователи изучают соответствующие документы относительно ответственных лиц, которые должны обследовать техническое состояние инвертаря на спортплощадке. Продолжается досудебное расследование", – отметили правоохранители.

Местные издания показали фото с этой спортплощадки. Осторожно: шок-контент!

На событие обратил внимание народный депутат Украины Игорь Гузь. Он в связи с трагическим случаем на стадионе обратился к генпрокурору Украины.

Гузь сообщил, что из-за падения с незакрепленных футбольных ворот пострадал студент Локачинского отделения Владимирского центра профессионального образования Михаил Цыбуховский (на фото). По убеждению депутата, этот трагический инцидент "нуждается в объективном и всестороннем расследовании, ведь небрежность не должна приводить к травматическим или летальным исходам".

Также нардеп предложил провести проверку всех детских, спортивных и других площадок для досуга и отдыха детей и подростков в Волынской области для обеспечения надлежащего уровня безопасности в подобных местах.

Как сообщал OBOZ.UA, в Кривом Роге из-за пожара в пятиэтажке погибла 18-летняя девушка. Ее мать госпитализировали в больницу из-за отравления продуктами горения.