В Кривом Роге 18-летняя девушка погибла в пожаре, ее мать – в больнице: детали трагедии. Фото
В Кривом Роге из-за пожара в пятиэтажке погибла 18-летняя девушка. Ее мать госпитализировали в больницу – она отравилась продуктами горения.
О трагедии сообщили местные СМИ. Она произошла в Ингулецком районе города на улице Николая Михновского (бывшая Каткова) около 04:30 утра.
В квартире на последнем этаже пятиэтажного жилого дома горели вещи домашнего обихода в одной из комнат.
Во время тушения пожара специалисты обнаружили двух женщин.
18-летнюю девушку обнаружили уже без признаков жизни.
41-летнюю пострадавшую "скорая" забрала в больницу. В течение часа пожар на площади 8 кв. м. удалось обуздать.
Все обстоятельства трагедии выясняются полицейскими.
Как сообщал OBOZ.UA, в Подольском районе Киева 6 октября произошел пожар на улице Электриков. Возгорание возникло на СТО. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
А 5 октября в Полтавской области в селе Слободка Миргородского района в пожаре погибла целая семья: 36-летний мужчина, 30-летняя женщина и двое их детей 2020 года рождения.
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