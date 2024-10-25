На Волыни скончался 18-летний студент, на которого упали футбольные ворота. Фото

На Волыни умер студент Михаил Цыбуховский. 23 октября на 16-летнего юношу упали переносные футбольные ворота на поселковом стадионе, нанеся ему тяжелые травмы.

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Парня госпитализировали в больницу в Луцке, несмотря на усилия медиков, его сердце остановилось. Трагическое известие сообщило местное издание БУГ.

"Страшная трагедия всколыхнула Павловскую громаду. В Локачах погиб 16-летний студент Михаил Цыбуховский. Парень был родом из села Луковичи Павловской громады, учился в Локачах", – говорится в сообщении.

Тяжелые травмы юноша получил 23 октября. Как рассказывал OBOZ.UA, в тот день во время одной из перемен Михаил пошел на местный стадион. Там он взобрался на переносные футбольные ворота. Сооружение перевернулось и упало на студента.

Прибывшие на место медики доставили пострадавшего в больницу в Луцке. Михаил находился в тяжелом состоянии: у него диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом костей черепа.

Врачи делали все возможное, чтобы спасти жизнь парня, однако усилия оказались тщетными: 24 октября его сердце остановилось.

"Михаил был веселым, жизнерадостным, хотел всегда везде успевать, наш лучик", – цитирует БУГ воспоминания родных умершего юноши.

Напомним, ранее стало известно, что в Кривом Роге из-за пожара в пятиэтажке погибла 18-летняя девушка. Ее мать госпитализировали в больницу из-за отравления продуктами горения.

Также сообщалось, что в селе Слободка Миргородского района Полтавской области в пожаре погибла целая семья: 36-летний мужчина, 30-летняя женщина, а также их малолетние дети – сын и дочь 2020 года рождения.