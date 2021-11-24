В оккупированном Донецке прогремел взрыв, есть погибший: появились подробности

В среду, 24 ноября, утром в Киевском районе Донецка произошел взрыв гранаты. В результате пострадали два человека, один из которых позднее умер.

Об этом написал в Telegram глава оккупационной администрации Донецка Алексей Кулемзин. По его информации, взрыв произошел в 08:43 по ул. Садово-Набережная, 36.

Позднее СМИ террористов со ссылкой на "министерство здравоохранения" сообщили, что один пострадавший при взрыве скончался в больнице. О состоянии второго пока неизвестно.

На месте работают российские спецслужбы. Причины чрезвычайного происшествия устанавливаются.

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Напомним, 11 сентября в Донецке прогремел взрыв на нефтебазе. Инцидент произошел в Кировском районе города.

Известно, что после взрыва начался пожар. Кадры, на которых видны столб черного дыма и большие языки пламени, публиковали очевидцы в соцсетях.

16 сентября в Донецке загорелся цех по производству воды. Пожар также сопровождался хлопками, похожими на взрывы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 апреля в Калининском районе Донецка произошел пожар в здании мясокомбината. Жители города в соцсетях писали, что были слышны взрывы. В здании мясокомбината якобы находится военная база "ДНР".

Ранее в Донецке из-за взрыва сгорел гастро-паб "Свинья", расположенный вблизи резиденции главаря "ДНР" Дениса Пушилина и здания кафе "Сепар", где в 2018 году был ликвидирован "глава республики" Александр Захарченко.