На Волыни мать продала шестилетнего сына за 25 тыс. долларов: злоумышленницу задержали. Фото

На Волыни правоохранители разоблачили шокирующее преступление – мать, по данным следствия, пыталась продать своего шестилетнего сына за 25 тысяч долларов. Операцию по задержанию провели во время передачи денег.

Ребенка уже изъяли и передали специалистам. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

По данным правоохранителей, 39-летняя жительница Луцкого района, которая не имела официального трудоустройства, пыталась улучшить свое материальное положение путем продажи собственного ребенка. Она, как установило следствие, подыскивала "клиентов" для передачи своего шестилетнего сына за денежное вознаграждение в размере 25 тысяч долларов США.

Преступление задокументировали сотрудники управления миграционной полиции совместно со следователями ГУНП, при поддержке отдела криминального анализа и под процессуальным руководством областной прокуратуры.

17 апреля правоохранители задержали женщину в одном из заведений города Луцка во время передачи средств. Именно в этот момент происходила реализация незаконной "сделки".

Следователи сообщили фигурантке о подозрении по части 3 статьи 149 Уголовного кодекса Украины – торговля людьми. За это преступление ей грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас подозреваемая находится под стражей.

Правоохранители также установили, что женщина ранее уже имела проблемы с законом — ее обвиняют в краже, а соответствующее дело находится на рассмотрении в суде.

Шестилетний мальчик был немедленно доставлен в детский центр. С ребенком работают психологи и другие профильные специалисты.

Следственные действия по делу продолжаются, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и возможных причастных лиц.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители в Николаеве задержали супругов, которые продали собственного младенца за 10 тыс. долларов. Деньги горе-родители планировали потратить на собственные нужды.

Правоохранители Киева разоблачили организованную преступную группу, которая продавала младенцев за границу. Двое владельцев частных клиник, привлекая сообщников, подыскивали женщин, которые соглашались родить детей от анонимных доноров под прикрытием суррогатного материнства.

