Оценили в 10 тыс. долларов: в Николаеве полицейские задержали мать и отца, которые продали младенца

Правоохранители в Николаеве задержали супругов, которые продали собственного младенца за 10 тыс. долларов. Деньги горе-родители планировали потратить на собственные нужды.

Видео дня

Теперь им грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины 6 января.

Детали дела

Информацию о подготовке преступления, связанного с торговлей людьми, получили сотрудники управления миграционной полиции. В ходе проверки правоохранители установили, что 21-летняя жительница Николаева, находясь на позднем сроке беременности, вместе со своим 38-летним сожителем, который является отцом ребенка, искали лиц, готовых приобрести их младенца.

По данному факту следователи начали уголовное производство, а все дальнейшие действия происходили под контролем полиции. Под видом "покупателя" правоохранители провели переговоры с родителями, во время которых были согласованы условия так называемой сделки.

Злоумышленники оценили новорожденного ребенка в 10 тысяч долларов, получив задаток в размере 8 тысяч гривен. Кроме того, женщина собственноручно написала расписку, в которой обязывалась передать ребенка сразу после родов.

2 января 2026 года, на следующий день после рождения ребенка, 21-летняя женщина вместе с отцом младенца приступила к выполнению договоренностей. После передачи новорожденного и получения основной суммы средств вблизи роддома злоумышленников задержали правоохранители.

Следователи полиции сообщили фигурантам о подозрении по ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины – торговля людьми, совершенная в отношении малолетнего. Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативным внесением залога.

Напомним, правоохранители помешали сотрудникам частной медицинской компании передать иностранцам младенцев под видом программы суррогатного материнства. Виновным грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева разоблачили организованную преступную группу, которая продавала младенцев за границу. Двое владельцев частных клиник, привлекая сообщников, подыскивали женщин, которые соглашались родить детей от анонимных доноров под прикрытием суррогатного материнства.

Больше проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не попадайтесь на фейки!