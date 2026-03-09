На Волыни группа лиц напала на сотрудников ТЦК: разбито стекло автомобиля, есть пострадавшие

В воскресенье, 8 марта, стало известно об очередном нападении на сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП). Инцидент имел место на Волыни.

Видео дня

В селе Озерном группа лиц напала на сотрудников регионального ТЦК. Было разбито стекло автомобиля военных, есть пострадавшие. Детали инцидента рассказали в группе коммуникаций Волынского ОТЦК и СП.

"8 марта вблизи села Озеро группа оповещения, которая выполняла служебное задание по доставке военнообязанного в ТЦК, подверглась нападению со стороны группы гражданских лиц. Около семи гражданских автомобилей догнали служебный автомобиль ТЦК и начали намеренно блокировать его движение, совершая опасные маневры и подрезая транспортное средство", – говорится в сообщении военных.

Отмечается, что в результате таких действий служебный автомобиль съехал в кювет. После этого группа лиц применила силу к военнослужащим, разбила стекло автомобиля и силой освободила военнообязанного, которого доставляли в ТЦК.

В результате нападения один военнослужащий получил травму головы. Еще один имеет ссадины на предплечье и лице, поскольку нападавшие разбили переднее пассажирское стекло автомобиля. Сейчас состояние военнослужащих стабильное.

В ТЦК добавляют, что лицо, которое незаконно освободили во время нападения, является жителем города Запорожье и подлежит призыву на военную службу. Информация передана в правоохранительные органы.

"Устанавливаются все лица и автомобили, причастные к организации и осуществлению нападения. Препятствование законной деятельности военнослужащих, применение силы и организация подобных нападений во время военного положения является тяжким преступлением и влечет за собой уголовную ответственность", – резюмировали инцидент военные.

Ранее сообщалось, что инцидент между сотрудниками территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП) и местными мужчинами произошел в Винницкой области. Во время столкновения там на месте присутствовал правоохранитель.

Также сообщалось, что 24 февраля в Кривом Роге сотрудник ТЦК во время проверки документов получил ножевое ранение. Военнослужащего госпитализировали в медицинское учреждение. Сейчас его состояние расценивается как стабильное.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харькове мужчина напал с ножом на военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки во время проверки документов. Инцидент произошел в Салтовском районе города во время проведения мобилизационных мероприятий. Правоохранители задержали нападавшего на месте происшествия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!