На Волыни 11-летний мальчик наехал автомобилем на двухлетнюю сестру: ребенок погиб на месте

На Волыни произошел жуткий инцидент: 11-летний мальчик наехал автомобилем на двухлетнюю сестру. От травм несовместимых с жизнью, девочка погибла на месте.

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Об этом сообщили в ГУ НП в Волынской области 5 августа. Также авто задело еще одного 7-летнего ребенка, мальчик получил легкие телесные повреждения.

Подробности ЧП

Известно, что чрезвычайное происшествие произошло 4 августа около 19:45 в селе Немир Луцкого района. Предварительно, 11-летний мальчик, воспользовавшись отсутствием взрослых, самостоятельно сел за руль автомобиля Audi, и начал выезд из гаража.

"Во время этого он совершил наезд на свою двухлетнюю сестру. От полученных травм девочка погибла на месте происшествия. Кроме того, транспортное средство зацепило еще одного малолетнего – 7-летнего брата. Мальчик получил незначительные телесные повреждения, его не госпитализировали", – говорится в сообщении.

Правоохранители прибыли на место инцидента

На месте инцидента работали следователи и работники ювенальной полиции. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

Напомним, 3 августа, в Ровенской области в городе Дубно в результате дорожно-транспортного происшествия погиб малолетний мальчик. Ему было всего 2 года. Также из-за аварии пострадали 5 человек.

Как писал OBOZ.UA, в субботу, 2 августа, в Черкасской области в дорожно-транспортном происшествии погиб 19-летний водитель легкового автомобиля. Он вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

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