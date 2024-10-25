На "Укрпочте" во Львове неизвестный избил мужчину: нападавший оказался работником судебной охраны. Видео
Во Львове произошел конфликт в отделении "Укрпочты", который перерос в драку между двумя мужчинами. Нападавший оказался работником судебной охраны.
Соответствующие кадры были опубликованы в сети. Как сообщает Четвертая студия, потерпевший пришел в отделение "Укрпочты", чтобы помочь девушке получить посылку.
Однако один из посетителей очереди начал агрессивно вести себя, выкрикивая бранные слова, а впоследствии набросился на парня и избил его.
По данным источников OBOZ.UA, нападающим оказался работник судебной охраны.
На месте происшествия он показывал свое служебное удостоверение прибывшим по вызову полицейским и медикам скорой помощи.
Примечательно, что в сети сначала распространялась информация, что нападающим якобы является милиция.
Полиция Львовской области оперативно опровергла эту информацию. По словам представителей полиции, нападающий не имеет никакого отношения к правоохранительным органам, кроме службы в судебной охране.
В настоящее время один из участников конфликта обратился с заявлением в полицию и по этому факту было открыто расследование. Правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства инцидента.
Ранее сообщалось, что во Львовской области в учебно-реабилитационном центре воспитательница избила несовершеннолетнего ребенка железным прутом и кулаками. Правоохранители уже вручили женщине подозрение.
Напомним, во Львовской области в учебно-реабилитационном центре разгорелся скандал из-за того, что воспитанницы заведения предоставили свидетельство о сексуальном насилии со стороны директора. Дети сообщили о публичных унижениях, угрозах избиением и принудительным помещением в психбольницу.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!