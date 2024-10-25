На 'Укрпочте' во Львове неизвестный избил мужчину: нападавший оказался работником судебной охраны. Видео

Во Львове произошел конфликт в отделении "Укрпочты", который перерос в драку между двумя мужчинами. Нападавший оказался работником судебной охраны.

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Соответствующие кадры были опубликованы в сети. Как сообщает Четвертая студия, потерпевший пришел в отделение "Укрпочты", чтобы помочь девушке получить посылку.

Однако один из посетителей очереди начал агрессивно вести себя, выкрикивая бранные слова, а впоследствии набросился на парня и избил его.

По данным источников OBOZ.UA, нападающим оказался работник судебной охраны.

На месте происшествия он показывал свое служебное удостоверение прибывшим по вызову полицейским и медикам скорой помощи.

Примечательно, что в сети сначала распространялась информация, что нападающим якобы является милиция.

Полиция Львовской области оперативно опровергла эту информацию. По словам представителей полиции, нападающий не имеет никакого отношения к правоохранительным органам, кроме службы в судебной охране.

В настоящее время один из участников конфликта обратился с заявлением в полицию и по этому факту было открыто расследование. Правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что во Львовской области в учебно-реабилитационном центре воспитательница избила несовершеннолетнего ребенка железным прутом и кулаками. Правоохранители уже вручили женщине подозрение.

Напомним, во Львовской области в учебно-реабилитационном центре разгорелся скандал из-за того, что воспитанницы заведения предоставили свидетельство о сексуальном насилии со стороны директора. Дети сообщили о публичных унижениях, угрозах избиением и принудительным помещением в психбольницу.

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