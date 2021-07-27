Нашли обнаженной и с кляпом во рту: всплыли новые детали убийства матери двух детей под Полтавой

Появились подробности убийства 24-летней жительницы села Беленченковка Гадячской общины Полтавской области Ангелины Омельченко, которое совершил ее 27-летний муж Алексей Белоусов. В тот день мать двоих детей возвращалась домой и просто исчезла.

Об этом сообщает в Telegram Департамент уголовного розыска Национальной полиции. Для поиска женщины задействовали местных полицейских, оперативников из области, а также кинологов с собаками. Поисковые мероприятия начались примерно в 3 часа ночи и продолжались до утра.

"Тело нашли... Девушка была полуобнаженная, с кляпом во рту. Молодую мать изнасиловали и задушили", – говорится в сообщении.

В совершении преступления сразу заподозрили мужа погибшей, который накануне также ее изнасиловал.

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Во время общения со следователями родственница подозреваемого рассказала, что он еще маленьким мальчиком после любого конфликта убегал и скрывался на чердаках различных зданий. Поэтому полицейские начали более детально отрабатывать указанные места и нашли мужчину на чердаке заброшенной школы.

Его задержали и сообщили о подозрении в совершении изнасилования и убийства, сопряженного с изнасилованием. Суд взял задержанного под стражу.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ангелину Омельченко нашли мертвой в яблоневом саду на окраине населенного пункта.

Алексей Белоусов бил и насиловал жену уже не впервые. Подобное случилось в июне, а затем и 11 июля. В тот раз Ангелина заявление в полицию написала только об избиении, и лишь потом правоохранители убедили ее заявить на обидчика и по факту изнасилования.

Мужчину должны были задержать в рамках статьи 208 УПК Украины, но было потеряно время на сбор доказательств по делу.