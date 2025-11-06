На теле были синяки: в Одессе бабушка избила трехмесячного внука, делом занялась полиция
Одесские правоохранители сообщили о подозрении 50-летней женщине, которая, вероятно, избила своего трехмесячного внука. На теле младенца обнаружили многочисленные синяки и царапины.
По данным Главного управления Национальной полиции в Одесской области, об избиении ребенка правоохранителям сообщила 22-летняя мать малыша. Женщина ушла из дома и оставила сына с нетрезвой бабушкой.
Инцидент произошел на прошлой неделе в Одессе. Вернувшись домой, мать обнаружила на теле малыша синяки и царапины. Полицейские, прибывшие на место происшествия, застали в квартире беспорядок и антисанитарию, а женщины были в состоянии алкогольного опьянения.
После осмотра младенца медики установили у ребенка множественные ушибы, перелом ключицы, сотрясение головного мозга, травмы головы и конечностей. Младенца госпитализировали.
В Одесской областной прокуратуре отметили, что бабушке малыша объявили о подозрении в нанесении умышленных телесных повреждений средней тяжести (ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины). Если вину докажут, ей грозит до трех лет заключения.
В отношении матери ребенка составили админпротокол за невыполнение родительских обязанностей (ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях).
