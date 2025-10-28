Мать оставила одних в квартире на полсуток: в Николаеве погибли четырехлетний мальчик и трехлетняя девочка. Фото

В Николаеве правоохранители расследуют обстоятельства гибели двух детей. Следствие установило, что мать оставила детей без присмотра, а, вернувшись, увидела их мертвыми.

Осматривая помещение, полицейские обнаружили тела трехлетней девочки и четырехлетнего мальчика. В квартире было зафиксировано значительное количество пара и конденсат на потолке. Детали трагедии сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

По данным следствия, предварительно известно, что мать оставила детей в квартире вечером. Когда на следующий день та вернулась домой в состоянии алкогольного опьянения, увидела собственных сына и дочь без признаков жизни. В ванной комнате был открыт кран горячей воды, а помещение было наполнено паром.

Судебно-медицинский эксперт не обнаружил на телах детей внешних признаков насильственной смерти. Тела детей направили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы выяснить обстоятельства смерти. Предварительно специалисты сделали вывод, что погибшие отравились угарным газом.

Мать детей задержали правоохранители. По факту трагедии начато досудебное расследование по признакам преступлений: злостное невыполнение родительских обязанностей, повлекшее тяжкие последствия (ч.1 ст. 166 Уголовного кодекса Украины) и оставление в опасности, что привело к смерти (ч. 3 ст. 135 УК Украины).

