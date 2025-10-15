УкраїнськаУКР
Из квартиры были слышны крики и плач: в Харькове женщина до смерти избила 3-летнего пасынка. Фото

В Харькове задержали 40-летнюю женщину, которая до смерти забила трехлетнего пасынка. Злоумышленница пыталась скрыть следы жестокого преступления и преподнесла избиение ребенка как "несчастный случай".

Видео дня

В результате женщине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Подробности преступления

По информации правоохранителей, об инциденте сообщили работники скорой медицинской помощи. Женщина самостоятельно вызвала врачей и рассказала легенду о том, что ее трехлетний пасынок упал в ванной комнате и в результате удара головой потерял сознание. Медики оперативно доставили ребенка в больницу. Мальчик находился на стационарном лечении, но через несколько дней, несмотря на оказанную медицинскую помощь, не приходя в сознание, скончался в результате полученных телесных повреждений.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что у злоумышленницы возникли неприязненные отношения к пасынку. Родная мать ребенка умерла, а отец временно проживал в другом месте.

Используя беспомощность ребенка, злоумышленница жестоко избила его руками и ногами, большинство ударов пришлось в область головы. После того как ребенок потерял сознание, мачеха вызвала скорую помощь и сообщила, что мальчик упал в ванной.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти малолетнего стали отек головного мозга, внутричерепные кровоизлияния и тяжелая черепно-мозговая травма.

Соседи слышали крики ребенка

По данным Харьковской областной прокуратуры, трехлетний мальчик проживал в Харькове вместе с отцом. Родная мать ребенка скончалась в 2024 году. После повторной женитьбы мужчина привел сына в дом, где они проживали с его новой женой, ее малолетней дочерью и ее пожилыми родителями. Следствие установило, что мужчина почти круглосуточно работал в реабилитационном центре, поэтому доверил уход за сыном своей новой жене.

Соседи рассказали, что в день трагедии из квартиры были слышны крики и плач. Мать подозреваемой подтвердила, что слышала, как дочь ругалась на мальчика, используя нецензурную лексику, после чего раздалось несколько сильных ударов.

По данным медиков, характер телесных повреждений не соответствует механизму травм, которые могли возникнуть в результате падения в ванной комнате, как утверждала женщина.

Следователи сообщили злоумышленнице о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до десяти лет.

