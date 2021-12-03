На "Свободе слова Шустера" разведчики раскроют детали операции по "вагнеровцам"
В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 3 декабря выступят украинские разведчики Юрий Семенюк и Роман Червинский. Они оба принимали участие в спецоперации по "вагнеровцам" и расскажут подробности о ней.
Эфир начнется в 21:00. Посмотреть его можно будет на YouTube-канале Shuster online.
И Червинский, и Семенюк является полковниками запаса Вооруженных сил Украины.
Напомним, что их загранпаспорта, как и еще троих участников операции, были аннулированы. Как выяснили ранее журналисты, решение могло быть принято на основании поддельного документа.
После проведения проверки Государственная пограничная служба удалила записи о том, что паспорта разведчиков недействительны. Однако не все смогут ими воспользоваться теперь. Так, документ Семенюка был порезан.
Как сообщал OBOZREVATEL:
17 ноября журналисты Bellingcat обнародовали расследование о так называемом "вагнергейте" – провале спецоперации по задержанию российских наемников, которую проводили Главное управление разведки Минобороны и Служба безопасности Украины.
Один из авторов расследования Христо Грозев назвал действия украинских властей "политическим преступлением".
Позднее бывший глава ГУР Минобороны Василий Бурба рассказал новые подробности, в частности, касательно того, кто приказал перенести финальный этап операции.