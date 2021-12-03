На 'Свободе слова Шустера' разведчики раскроют детали операции по 'вагнеровцам'

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 3 декабря выступят украинские разведчики Юрий Семенюк и Роман Червинский. Они оба принимали участие в спецоперации по "вагнеровцам" и расскажут подробности о ней.

Эфир начнется в 21:00. Посмотреть его можно будет на YouTube-канале Shuster online.

И Червинский, и Семенюк является полковниками запаса Вооруженных сил Украины.

Напомним, что их загранпаспорта, как и еще троих участников операции, были аннулированы. Как выяснили ранее журналисты, решение могло быть принято на основании поддельного документа.

После проведения проверки Государственная пограничная служба удалила записи о том, что паспорта разведчиков недействительны. Однако не все смогут ими воспользоваться теперь. Так, документ Семенюка был порезан.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

17 ноября журналисты Bellingcat обнародовали расследование о так называемом "вагнергейте" – провале спецоперации по задержанию российских наемников, которую проводили Главное управление разведки Минобороны и Служба безопасности Украины.