Двойная трагедия: в Немирове в ДТП погибли родственники, которые ехали на похороны. Фото

29 июля в Винницкой области произошла двойная трагедия. Неподалеку Немирова, едущие на церемонию погибли родственники, которые направлялись на похороны. Дорожно-транспортное происшествие произошло вблизи села Щетки.

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Об этом сообщили в региональной полиции. Предварительно установлено, что водитель легковушки KIA не справился с управлением, в результате чего авто столкнулось с деревом.

В результате ДТП погибли пассажиры – 49-летний мужчина и 21-летняя женщина, жители Винницы. Их тела деблокировали спасатели. Также с телесными повреждениями госпитализировали 46-летнюю винничанку и 47-летнего водителя KIA.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются. Информация обновляется.

По данному факту следователи следственного управлением расследуют уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть нескольких лиц".

Детали от местных пабликов

29 июля в Немирове во время похорон известного 75-летнего местного жителя произошло еще одно несчастье. Родственники, которые ехали из Винницы на церемонию, попали в ДТП во время бури. Автомобиль KIA занесло, и он слетел с дороги.

На месте погибли 49-летний мужчина и 21-летняя внучка покойного. Еще двое пострадали, их госпитализировали. Самое страшное — известие о трагедии сообщили прямо во время отпевания, после чего вдова потеряла сознание.

"Такой похоронной процессии Немиров еще не видел...", – резюмируют трагедию местные СМИ.

Ранее сообщалось, что в Обуховском районе Киевской области водитель легковушки столкнулся с несовершеннолетним мотоциклистом. Как оказалось, за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения находился депутат одного из поселковых советов.

Как сообщал OBOZ.UA, вблизи села Бузова Киевской области в четверг, 24 июля, произошла авария с участием трех грузовиков. В результате ДТП образовалась пробка в сторону Киева, есть пострадавшие.

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