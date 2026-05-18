На Ровенщине утонул двухлетний мальчик: в полиции раскрыли детали трагедии

На Ровенщине произошло трагическое событие – в водоеме утонул двухлетний мальчик. Ребенка нашли без признаков жизни недалеко от дома после многочасовых поисков.

Видео дня

Правоохранители уже открыли уголовное производство и устанавливают все обстоятельства инцидента. Об этом сообщила пресс-служба полиции Ровенской области.

Трагедия произошла в селе Бышляк на территории Владимирецкой общины. Сообщение об исчезновении ребенка поступило в полицию 17 мая около 23:30.

По предварительным данным, двухлетний мальчик находился во дворе вместе со старшими братьями и сестрами. В какой-то момент ребенок незаметно покинул территорию домохозяйства и выбежал за его пределы.

Когда родители обнаружили отсутствие сына, они сразу начали самостоятельные поиски. Впоследствии 54-летний сосед нашел мальчика без признаков жизни в канаве недалеко от дома и сообщил об этом правоохранителям.

Известно, что семья, в которой произошла трагедия, является многодетной и ранее не состояла на учете социальных служб.

По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве с пометкой несчастный случай. Сейчас продолжается досудебное расследование, в рамках которого правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

В полиции призывают родителей быть максимально внимательными к безопасности малолетних детей, особенно вблизи водоемов, колодцев и других потенциально опасных мест. Правоохранители отмечают, что даже короткое время без присмотра может привести к непоправимым последствиям.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харькове также произошла трагедия, в результате которой погиб четырехлетний мальчик. Там ребенок выпал из окна четвертого этажа многоквартирного дома. Полиция задержала мать, которая на момент происшествия оставила детей без присмотра.

А в конце апреля во Львове полиция нашла тело новорожденного мальчика, которое находилось в сумке. Младенец был одет и завернут в одеяла.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!