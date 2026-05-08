В Харькове четырехрукий мальчик выпал из окна четвертого этажа и умер от травм: полиция задержала мать

В Харькове произошла трагедия, в результате которой погиб четырехлетний мальчик. Ребенок выпал из окна четвертого этажа многоквартирного дома.

Полиция задержала мать, которая на момент происшествия оставила детей без присмотра. Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Инцидент произошел 7 мая в Новобаварском районе города на проспекте Новобаварском. В отдел полиции №1 Харьковского районного управления полиции №3 поступило сообщение о падении ребенка из окна жилого дома.

На место происшествия оперативно прибыли следственно-оперативная группа и руководство территориального подразделения полиции.

По предварительным данным, четырехлетний мальчик проживал в квартире вместе с 29-летней матерью и двухлетней сестрой. В момент трагедии женщина отсутствовала дома, оставив малолетних детей одних.

Ребенок получил тяжелые травмы и скончался в автомобиле скорой медицинской помощи.

Правоохранители задержали мать в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По факту происшествия открыты уголовные производства по статье 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) и части 3 статьи 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Также сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 УК Украины с пометкой "несчастный случай".

Кроме того, следователи проверяют информацию о возможном ненадлежащем исполнении служебных обязанностей отдельными должностными лицами. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

Напомним, в Броварах Киевской области правоохранители сообщили о подозрении матери, которая, по информации следствия, оставила без помощи больного 2-летнего ребенка, что привело к его смерти. Тело мальчика она положила в коробку и спрятала в шкафу.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 28 апреля в парке на проспекте Вячеслава Черновола во Львове полиция нашла тело новорожденного мальчика, которое находилось в сумке. Младенец был одет и завернут в одеяла, теперь правоохранители пытаются идентифицировать найденные вещественные доказательства.

