На Ривненщине прогремел мощный взрыв в доме, погибли два человека. Фото

В четверг вечером, 10 февраля, в Ривненской области произошел мощный взрыв в частном доме. В результате происшествия погибло два человека.

На данный момент полиция устанавливают обстоятельства происшествия и причину взрыва. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Ривненской области (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Сообщение о взрыве неизвестного предмета в частном доме города Здолбунов поступило в полицию около 21:00. На месте происшествия правоохранители выяснили, что в результате взрыва погиб 39-летний собственник жилья и его 46-летний знакомый.

Видео дня

На месте происшествия работали руководство и следственно-оперативная группа отделения полиции №6 города Здолбунов Ровенского РУП, специалисты взрывотехнической службы ГУНП.

Напомним, 2 февраля в Кропивницком в девятиэтажном жилом доме прогремел взрыв и произошел пожар, вследствие чего погиб один человек, еще четверо пострадали.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время взрыва в жилом доме пострадали две сестры – девочки 13-ти и 8-ми лет. Они находятся в детской областной больнице с разной степенью ожогов и нуждаются в специализированном углубленном лечении.