В Кропивницком прогремел мощный взрыв в многоэтажке: погиб человек, среди пострадавших – дети. Фото и видео

В Кропивницком в девятиэтажном жилом доме 2 февраля прогремел взрыв и произошел пожар. В результате происшествия погиб один человек, еще трое пострадали – среди них двое детей.

Об этом сообщается в Telegram-канале ГСЧС. Информация о ЧП в квартире на втором этаже дома на улице Попова поступила в 15:59 (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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Пожар в 16:44 локализовали на площади 60 кв.м, а в 17:03 – ликвидировали. Разрушений несущих конструкций нет.

Как пишет "Суспільне" со ссылкой на слова очевидцев, от взрыва вылетели стекла в окнах квартир дома напротив. В ГСЧС изданию "Сегодня" уточнили, что повреждены окна в 74 квартирах.

Среди пострадавших есть двое детей – девочки 8-ми и 13-ти лет. У младшей ожоги 30% тела, она в состоянии средней тяжести.

Еще одним пострадавшим оказался сотрудник аварийной газовой службы, который работал в доме в момент взрыва. Соседи отмечают, что бригада работала в квартире на третьем этаже.

На месте работали 28 спасателей и семь машин ГСЧС.

В пресс-службе горсовета уточнили, что людей из поврежденных квартир переселят в гостиницу "Турист".

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Как сообщал OBOZREVATEL ранее было опубликовано видео момента взрыва в многоквартирном доме в Запорожье, который произошел в ночь на 28 января.