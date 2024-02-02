На Ривненщине мужчина отказался от мобилизации и не признал вины на суде: как его наказали

В Ривненской области мужчина, который прошел военно-врачебную комиссию, но категорически отказался от повестки, получил два года испытательного срока за уклонение от мобилизации. На суде он не признал вины и заявил, что у него много болезней, которые не были учтены во время прохождения ВВК.

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Об этом говорится в приговоре Гощанского районного суда Ривненской области. Как говорится в материалах дела, 17 мая 2023 года ВВК признала мужчину пригодным к службе в войске во время военного положения.

Ему вручили повестку на 22 мая, однако он отказался от нее и уклонился от мобилизации.

На суде мужчина не признал своей вины. Он сказал, что у него "есть много хронических болезней, которые ВВК не учла", хотя решения медкомиссии он не обжаловал.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса (уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период) и приговорил к четырем годам лишения свободы, заменив этот срок на два года испытательного.

Как сообщал OBOZ.UA, в Черновицкой области суд присудил испытательный срок мужчине, который почти полтора года уклонялся от мобилизации, так как считал себя "ограниченно пригодным", хотя "успешно" прошел ВВК. На суде он сказал, что имеет проблемы со здоровьем и ухаживает за больным отцом.

Ранее в ГПСУ назвали самые популярные способы бегства за границу уклонистов. Иногда они предъявляют на КПП поддельные документы, другой маршрут – участки границы за пределами пунктов пропуска, когда, например, мужчины пытаются переплыть границу через реки.

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