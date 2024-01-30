Считал себя 'ограниченно пригодным': на Буковине суд наказал мужчину, который уклонялся от мобилизации

В Черновицкой области испытательный срок получил мужчина, который почти полтора года уклонялся от мобилизации. Он прошел военно-врачебную комиссию (ВВК) и получил повестку, однако не явился в военкомат. На суде житель Буковины сказал, что считает себя "ограниченно пригодным", а также ухаживает за больным отцом.

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Об этом говорится в решении Кельменецкого районного суда Черновицкой области. Согласно материалам дела, фигурант прошел ВВК, которая сочла его пригодным к службе в армии.

Еще в августе 2022 года он получил повестку, однако не пришел в ТЦК.

На суде буковинец сказал, что имеет проблемы со здоровьем и, кроме того, ухаживает за отцом.

Он проигнорировал повестку, поскольку считал себя "ограниченно пригодным". В то же время решение ВВК мужчина не обжаловал.

Как говорится в приговоре, суд учел, что военнообязанный впервые привлекается к уголовной ответственности, положительно характеризуется по месту жительства, не состоит на учете нарколога и психиатра и ухаживает за неизлечимо больным отцом, который не может самостоятельно передвигаться и обслуживать себя.

В результате буковинца признали виновным по статье 336 Уголовного кодекса (уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации в особый период) и приговорил его к максимальным по этой статье пяти годам лишения свободы, заменив их на два года испытательного срока.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Госпогранслужбе назвали самые популярные способы уклонистов бегства за границу. Иногда военнообязанные используют поддельные документы для предъявления на КПП, другим популярным маршрутом являются участки границы за пределами пунктов пропуска. Так, часто мужчины пытаются переплыть границу через реки.

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