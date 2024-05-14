На Ривненщине мотоцикл сбил шестилетнюю девочку: появились данные о состоянии ребенка

В Ривненской области недалеко от села Дибровск в Варасском районе шестилетняя девочка выбежала на дорогу и попала под колеса мотоцикла. Ребенка госпитализировали, у нее диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушибы и перелом ключицы.

О ДТП сообщили в полиции Ривненской области. Авария произошла 12 мая. По данным следствия, 35-летний водитель мотоцикла Lifan наехал на шестилетнюю односельчанку.

Девочка внезапно выбежала на дорогу позади припаркованного на обочине автомобиля Opel Astra.

По словам матери ребенка, она оставила старшую дочь в салоне машины, а сама вместе с младшей пошла собирать цветы. В это время ребенок и выбежал из авто.

Пострадавшую девочку госпитализировали, врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы и перелом ключицы.

У водителя мотоцикла отобраны биологические образцы. Мотоцикл не был зарегистрирован в установленном законом порядке, а у мотоциклиста не было соответствующей категории для управления.

Дело открыто по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения). Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет.

"Полицейские отмечают пешеходам соблюдать ПДД, а родителям – следить за своими детьми", – заявили в полиции.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 мая в Виннице произошло ДТП с участием трех авто. На месте аварии погибли три сотрудника полиции, еще один получил травмы. Кроме того, пострадали супруги и их несовершеннолетний ребенок.

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