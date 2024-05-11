В Винницкой области трое полицейских погибли в ДТП: еще трое взрослых и ребенок в больнице. Фото

В полдень 11 мая на объездной дороге города Винница произошло смертельное ДТП с участием трех легковых автомобилей. На месте аварии погибли ехавшие с учебы трое сотрудников полиции, еще один их коллега получил ранения.

Ранены также супруги и их несовершеннолетний ребенок из второго авто, семья была госпитализирована. Подробности сообщили в Национальной полиции Украины.

Согласно сообщению, смертельная авария на объездной дороге Винницы произошла около 12 часов дня. На место сразу отправилась следственно-оперативная группа.

"По предварительной информации следствия, в результате столкновения трех легковушек трое полицейских Белоцерковского райуправления полиции, которые проходили курс обучения на полицейских офицеров громады, погибли на месте происшествия. Еще один правоохранитель госпитализирован. Правоохранители находились вне службы и возвращались с учебы", – рассказали в Нацполиции.

Во втором автомобиле, Toyota Tundra, ехали супруги с несовершеннолетним ребенком. Всех троих доставили в больницу, их жизням ничего не угрожает.

Третий автомобиль получил механические повреждения.

"На месте аварии продолжаются следственные действия. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются. По факту аварии следователи начали досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Выражаем соболезнования родным и близким погибших стражей порядка", – отметили в Нацполиции.

В сообщении не указано, какой именно из трех столкнувшихся автомобилей спровоцировал аварию.

Напомним, ранее стало известно, что в Киевской области с января по май в ДТП пострадали более 620 человек. Наиболее распространенными причинами аварий стали превышение безопасной скорости движения (практически каждый пятый случай) и нарушение правил маневрирования. Нетрезвое вождение стало причиной столкновения в 16 случаях от общего количества.