На Ривненщине авто сбило оленя Бориса, который стал звездой соцсетей: животное в тяжелом состоянии. Фото и видео

В Ровенской области машина сбила оленя Бориса, который стал звездой социальных сетей. Животное выжило, но потеряло много крови и травмировало заднюю лапу.

Виновник ДТП скрылся с места аварии, однако впоследствии его нашли полицейские. Об этом на собственных страницах в соцсетях сообщили Руслан Христюк и Ирина Токмина.

Животное получило серьезные травмы

Инцидент произошел вечером 23 марта в н. п. Заречное Ровенской области. Автомобиль двигался на большой скорости без включенных фар.

"Стоим на месте происшествия. Только что сбили оленя Борьку. На месте происшествия фары разбиты, стекла, много крови. Борька покалечен... Он стоит на трех ногах, голова разбита. Вызвали полицию", – рассказал Христюк.

После ДТП животное находится в крайне тяжелом состоянии. Местная жительница Ирина Токмина сообщила, что продолжается поиск свидетелей и виновника аварии. По словам женщины, шансы на выздоровление животного минимальны.

Борис известен в соцсетях – видео с ним часто публикует сама Ирина, к которой он приходил во двор, а также имеет собственный TikTok-канал.

Информация от правоохранителей

В Заречном правоохранители установили водителя, которая сбила оленя и покинула место аварии. Инцидент произошел 23 марта около 19:15 на улице Центральной, о чем сообщил 57-летний местный житель.

К ДТП причастна 28-летняя женщина, которая управляла автомобилем "Mercedes" без включенного света фар. Она объяснила, что скрылась с места аварии, потому что испугалась, а поврежденный автомобиль правоохранители нашли по месту ее проживания. По результатам осмотра, водитель была трезвой.

На нарушительницу составили три административных протокола: за совершение ДТП, управление без страхового полиса и оставление места аварии.

"Животное, которое местные жители назвали Борисом, является своеобразным талисманом для жителей Заречного. Олень получил травмы, однако угрозы жизни нет. Он находится под наблюдением егеря", – отметили в полиции.

