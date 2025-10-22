В Хмельницкой области авто слетело в кювет из-за лося, который внезапно выбежал на дорогу: водитель погиб. Фото

На Хмельнитчине случилось ужасное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб мужчина. Виновником трагедии стал дикий лось, который внезапно выбежал на проезжую часть.

Видео дня

Автомобиль совершил наезд на животное и слетел в кювет. Об этом на своей Facebook-странице сообщила "Полиция Хмельницкой области".

Детали ДТП

Известно, что авария произошла во вторник, 21 октября, около 18:50 часов на трассе сообщением "Житомир – Черновцы" вблизи села Ходоровцы.

"54-летний житель села Мукша-Китайгородская, управляя автомобилем "Volkswagen Passat", допустил наезд на дикого лося, который внезапно выбежал на дорогу. В результате столкновения автомобиль слетел в кювет", – указано в сообщении.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и животное погибли на месте. Сейчас правоохранители выясняют все детали происшествия.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели человека.

Напомним, в начале октября в Винницкой области произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека. Еще три человека травмировались. Авария произошла вблизи села Гордеевка Гайсинского района.

Как писал OBOZ.UA, в Обуховском районе Киевской области легковушка на пешеходном переходе сбила подростка. Как оказалось, за рулем машины находился 17-летний местный житель.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!