'Нападавший скрылся с места происшествия': появились кадры расстрела полицейских в Хмельницкой области. Видео

В селе Терловка Хмельницкой области вооруженный мужчина расстрелял из автомата Калашникова двух полицейских. Один правоохранитель погиб, другой в результате перестрелки попал в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции. Стрелка уже объявили в розыск.

Что известно

Как сообщается, экипаж преследовал водителя автомобиля, которого ранее решением суда лишили права управлять авто. Во время преследования он забежал на территорию дома. Полицейские остановились, подошли к воротам, вызвали следственно-оперативную группу, но через несколько секунд раздалась автоматная очередь.

В перестрелке погиб один правоохранитель, его личность установлена – инспектор сектора реагирования патрульной полиции, капитан Сергей Черный. Его напарник, старший лейтенант Владислав Сандецкий, начал отстреливаться, но получил ранения. Он был госпитализирован.

Во время осмотра места происшествия был обнаружен и изъят пустой магазин к автомату Калашникова и гильзы калибра 5.45 мм.

Напомним, нападение на Черного и Сандецкого произошло около 14:35 во время проверки документов. После нападения мужчина покинул место происшествия, а в районе объявили спецоперацию для его задержания.

