В Ивано-Франковской области на дороге "Мукачево-Львов" произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Судья не сбавила скорость возле пешеходного перехода, в результате чего сбила двух пешеходов.

По данным Офиса Генерального прокурора, ДТП произошло 31 октября в селе Фрага, на Ивано-Франковщине. За рулем автомобиля была работница Подгаецкого районного суда Тернопольской области.

Женщина на автомобиле Lexus UX 250h ехала во Львов. Рулевая, не сбавила скорость, когда приблизилась к нерегулируемому пешеходному переходу танаїхалана двух пешеходов. В результате столкновения один человек погиб, другой получил травмы.

Женщине объявили о подозрении в нарушении правил дорожного движения, повлекшем тяжкие телесные повреждения и смерть (ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Также в Высший совет правосудия (ВСП) направили представление о предоставлении согласия на содержание под стражей и отстранение работницы суда от должности в связи с уголовным производством. Документы планируют рассмотреть на заседании ВСП 2 ноября.

