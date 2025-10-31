Авто вылетело с дороги и врезалось в грузовик: на Львовщине в ДТП погибли четверо военных. Фото

30 октября около 21:15 вблизи села Жировка Львовского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военнослужащих одной из воинских частей. В результате аварии погибли четверо военнослужащих.

По данным Государственного бюро расследований (ГБР), автомобиль с военными номерами выехал за пределы дороги и врезался в припаркованный грузовик. Предварительно известно, что водитель легковушки "Nissan" не справился с управлением на повороте.

Легковушка съехала с проезжей части и врезалась в припаркованный грузовик. Военнослужащий, который в момент столкновения выходил из грузовика, погиб. Также известно о гибели трех человек, которые находились в машине "Nissan".

Расследование обстоятельств трагедии продолжается. По факту ДТП открыто уголовное производство по ч.2 ст. 415 УК – нарушение правил вождения или эксплуатации машин, повлекшее гибель нескольких лиц.

