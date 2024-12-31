На Прикарпатье произошло ДТП с участием грузовика и легковушки: погибли пять человек. Фото

На Ивано-Франковщине вечером 30 декабря произошло смертельное ДТП. В одном из сел Бурштынской громады столкнулись легковое и грузовое авто.

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Погибли четверо парней и девушка, самому старшему погибшему было 20 лет, самому младшему – 15. Подробности сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области, сотрудники которого помогали ликвидировать последствия аварии.

Об аварии, произошедшей на автодороге Н-09 "Мукачево-Львов" в селе Насташино Бурштынской ТГ Ивано-Франковского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового и грузового автомобилей, уведомление на линию 101 поступило в 21:49.

"По прибытию к месту вызова, спасатели с помощью аварийно-спасательного оборудования деблокировали тела 15-летней и 18-летней девушки и троих парней 2004, 2006 и 2008 годов рождения. Также, на месте происшествия чрезвычайники отключили клеммы аккумуляторных батарей транспортных средств, с целью предотвращение возгорания", – рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковская область.

К ликвидации аварии привлекались 19 спасателей и 4 единицы техники. Работал психолог ГСЧС: профессиональная помощь понадобилась очевидцам столкновения и родственникам погибших.

"Событие классифицируется как чрезвычайная ситуация техногенного характера объектового уровня", – добавили в региональном управлении ГСЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что под Киевом легковушка сбила насмерть женщину. Авария произошла 27 декабря в поселке Гостомель в Киевской области.

Также стало известно, что на Прикарпатье произошло ужасное ДТП с участием Jaguar и микроавтобуса. 22 декабря 19-летняя девушка на Jaguar, обгоняя попутное авто, вылетела на встречную полосу и влетела в микроавтобус Renault Trafic. В результате ДТП пострадали 13 человек , в том числе ребенок. Три человека были госпитализированы в тяжелом состоянии.

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